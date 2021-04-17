Форвард бельгийского Гента Роман Яремчук заинтересовал сразу несколько топ-клубов. В частности, интерес к украинцу проявляют английские Арсенал и Вулверхэмптон и итальянский Лацио, сообщает издание Voetbalprimeur.

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К слову, сам Роман серьезно настроен сменить команду – наш легионер хочет решить все вопросы относительно своего перехода в новый коллектив до начала Евро-2020, чтобы полностью сконцентрироваться на выступлениях за сборную Украины.

Напомним, Яремчук перешел в Гент из Динамо в 2017 году. Его контракт с бельгийцами действует до 2025 года. Портал Transrermarkt оценивает украинца в 13 млн евро, в то время как "буйволы" хотят выручить за своего игрока не менее 18 млн. В текущем сезоне форвард провел за Гент 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

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