Матч и онлайн-трансляция Челси – Манчестер Сити стартовал в 19:30 по Киеву на знаменитом Уэмбли. Это был первый полуфинал Кубка Англии, а другого финалиста в воскресенье определят Саутгемптон и Лестер. Ман Сити и Челси на неделе пробились в 1/2 ЛЧ, выбив Боруссию Д и Порту. Соответственно, сегодняшние соперники могут встретиться в финале Лиги чемпионов, если одолеют ПСЖ и Реал. Что касается положения команд в АПЛ, то Манчестер Сити уверенно лидирует в чемпионате и упустит титул только при фантастическом стечении обстоятельств, а вот Челси борется за топ-4, которая даст право на участие в ЛЧ 2021/22.

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Александр Зинченко начал игру в запасе. Хосеп Гвардиола сделал сразу 8 изменений после поединка в Дортмунде – почти вся основа получила отдых. Среди тех, хто подвергся ротации, оказался и украинец. На его позиции слева в защите вышел Менди, а справа действовал Канселу.

Поединок начался на удивление интертно, особенно в исполнении Манчестер Сити – такое впечатление, что никакой ротации от Гвардиолы не было. Челси все же решился захватить инициативу и уже на 6-й минуте Хаким Зиеш с паса Тимо Вернера поразил ворота Сити, но радость длилась недолго – офсайд. "Горожане" ответили лишь дальним ударом Жезуса – в руки Кепе. Классный момент был у Чилвелла, который пробивал в касание после подачи с фланга – мимо. У команды Тухеля еще было несколько неплохих прострелов и навесов, но Стеффен и защитники Сити действовали внимательно. Зато у ворот Челси не было вообще ничего – подопечные Гвардиолы в первую треть матча преимущественно защищались.

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Еще один классный момент у Челси на 32-й минуте. Менди ошибся, мяч оказался у Вернера, который ворвался в штрафную по правому флангу. К счастью Стеффена, Ляпорт в невероятном подкате заблокировал удар Тимо! "Горожане" намек поняли и все же отвели игру от своих ворот. В конце тайма "голубые" сумели зажать соперника на его половине поля и провели несколько атак. Самым опасным моментом стал неточный удар Фернандиньо головой. 0:0 в первом тайме. Закономерно – агрессии в атаке явно не хватало, особенно это касалось команды Гвардиолы. Но парадокс – по статистическим показателям именно "горожане" были лучше до перерыва. Они чаще били в сторону ворот и чуть больше держали мяч.

Второй тайм начался ужасно для Манчестер Сити. Кевин де Брюйне в борьбе с Канте получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо бельгийца вышел Фил Фоден – герой четвертьфинального противостояния с Боруссией Д, который забил победные голы в обоих матчах.

Но травма КДБ стала лишь первой ласточкой. На 55-й минуте Челси повел в счете. Провал на правом фланге защиты привел к пасу на ход Вернеру и врыванию немца в штрафную. Тимо, как и в первом тайме, покатил на Зиеша, который поразил пустые ворота. На этот раз офсайда уже не было. Не слишком удачно сыграл и американский кипер, который далеко вышел из ворот и не успел на перехват. Парад ошибок Сити привел к пропущенному мячу – 1:0.

"Горожане" имели классный шанс отыграться. Фоден подал угловой, Родри сбросил во вратарскую, где Диаш не сумел подстроиться под мяч и неуклюже пробил выше с нескольких метров. Хорошую возможность упустил и Родри, который банально не попал по мячу на линии штрафной. Не хватало "голубым" де Брюйне, хотя и с ним на поле атака Сити не впечатляла.

Команда Гвардиолы продолжила давить. Родри пробил прямо в Кепу, а Стерлинг не попал в створ, хотя, вероятно, был в офсайде. В компенсированное время Пулишич забил второй мяч, но снова был офсайд. Челси в битве полуфиналистов ЛЧ благодаря голу Зиеша шагает в решающий матч за Кубок Англии.

Манчестер Сити прекратил борьбу за Кубок Англии и потерял шанс на первый трофей в сезоне. Теперь команда Гвардиолы может взять "только" АПЛ, ЛЧ, а еще "горожан" ждет финал Кубка лиги с Тоттенхэмом. Челси в финале Кубка Англии сыграет с победителем пары Саутгемптон – Лестер.

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