Украинский легионер "молотов" Андрей Ярмоленко полностью восстановился после травмы и готов помочь своей команде.

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в заявку на матч 32-го тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла.

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Украинский легионер, который не выходил на поле в официальных матчах с начала февраля, начнет встречу на скамейке запасных.

Напомним, 31-летний футболист повредил связки колена 9 февраля и вернулся в общую группу лишь в середине марта. В текущем сезоне Ярмоленко провел за Вест Хэм 21 матч во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и отдал 4 результативные передачи.

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