Финал Кубка Испании-2021 в Севилье был очень важен и для Барселоны, и для Атлетика. Каталонцы долгое время рассматривали этот турнир, как единственное утешение в проигрышном сезоне Ла Лиги – сейчас ситуация иная, но после поражения в Классико "блаугранас" нуждаются в компенсации. К тому же, подопечные Рональда Кумана уступили "львам" в финале Суперкубка. Команда Марселино, в свою очередь, три недели назад проиграла финал прошлогоднего Кубка, поэтому сегодня у нее был последний шанс зацепиться за трофей высокого качества.

Неймар поставил Барселоне условие, которое практически исключает его возвращение

On the scene for the Copa del Rey final! pic.twitter.com/8paNGEfDj3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2021

Оба тренера выставили на эту встречу максимально сильный состав. Из примечательного можно выделить возвращение Пике в основу Барсы и наличие Дембеле на скамейке запасных. На других позициях Рональд Куман доверился лидерам. Фати, к сожалению, не попал даже на банку, хотя были надежды на его появления в матче.

На старте встречи Барселона прогнозируемо прижала Атлетик. Уже на 5-й минуте это могло вылиться во взятие ворот: Месси получил заброс от Бускетса на правый край штрафной и в касание сбросил мяч под удар де Йонгу, а Фрэнки пробил в дальний – штанга спасла басков! Еще через две минуты Дест пробил мимо правого угла, а на 11-й Месси мощно выстрелил метров с десяти. Мяч прошел в притирку с ближней штангой! На тот момент владение мячом у каталонцев доходило до 90%, а баски даже не переходили за центральный круг.

Впрочем, в середине первого тайма подопечные Марселино свели матч к более удобному сценарию. "Львы" начали разбивать игру на микроэпизоды, не гнушаясь жесткими единоборствами и фолами – Барса даже при таких условиях переигрывала басков, но целостность футбола "блаугранас" пошатнулась. Кроме того, футболисты Атлетика время от времени выходили в высокий прессинг и зарабатывали стандарты у чужих ворот. Так, на 12-й минуте одну из подач Иньиго Мартинес подправил в дальний угол (получилось слабовато), а через несколько секунд Рауль Гарсия едва не отобрал мяч у тер Штегена!

У Барсы был хороший момент на 21-й минуте, когда Месси ворвался на левый край штрафной и пробил с рикошетом, однако мяч отправился точно в руки Симона. После этого Атлетик закрылся, ничего не позволяя у своих ворот. Подопечные Рональда Кумана держали мяч 82% игрового времени, однако к концу первого тайма создать удалось немного. Месси выстрелил со штрафного в стенку, а Лангле головой слабо пробил после стандарта – вот и вся острота до перерыва. Атлетик даже провел несколько интересных контрвыпадов, однако из них удалось выжать только один перспективный прострел от Уильямса в руки тер Штегена.

Отдыхать футболисты пошли при нулях на табло.На второй тайм Бильбао вышел уже без своего легендарного капитана Муниаина, которого заменил Лекуэ. Барселона начала без замен, но с тремя голевыми моментами за десять минут. Первый прошел на 48-й минуте: Месси разогнал контратаку и отдал передачу на правый край штрафной под прострел Десту, а Сержиньо выкатил мяч на Гризманна – Симон сократил дистанцию ​​и парировал его замыкание!

На 52-й Гризманн выступил в роли ассистента, открывшись под пропускающий пас Альбы и сбросив мяч под удар Педри метров с 20-ти. Симон вытащил мяч из ближнего угла, а после подачи Бускетс воспользовался удачным отскоком, пробив метров с пяти – Симон снова парировал! К сожалению для басков, держать такое давление долго было невозможно. Организовав еще несколько хороших атак, Барса открыла счет на 60-й минуте: Месси разогнал атаку и отдал передачу на правый фланг, откуда де Йонг выполнил прострел – Гризманн же прибежал с противоположного фланга на линию вратарской, расстреляв ворота в касание. 0:1!

Не успели баски прийти в себя, как Барса забила второй гол. Получилось довольно просто и даже унизительно, как для лучшей обороны при кроссах в Испании: Альба подал с левого фланга, а де Йонг, опередив защитников, замкнул головой метров с шести – 0:2! Это уже была весомая заявка на победу в финале. Атлетику необходимо было идти вперед.

Марселино на 67-й минуте пошел ва-банк, сняв с игры Альвареса (центрбэка), Вильямса (практически незаменимого) и Лопеса ради Берчиче, Вильялибре и Нуньеса. Впрочем, уже через минуту Барселона забила третий гол: Месси и Де Йонг разорвали правый фланг через красивую комбинацию, в завершении которой Лионель вошел на край штрафной, убрал защитника и покатил в дальний угол – 0:3! Еще через четыре минуты "блаугранас" провели очередное взятие ворот: Месси запустил передачу на ход Альбе, а тот отдал пас на линию штрафной под удар Лео в ближний угол – Симон зацепился за мяч, но тот все равно закатился в ворота. 0:4. Вынос.

После этого каталонцы успокоились. Футболисты у своих ворот откровенно сачковали. Рональд Куман начал снимать с игры лидеров, выпустив на последние минуты Морибу, Серхи Роберто и Араухо. Баски же пытались забить гол престижа: на 75-й минуте Лекуэ головой пробил над каркасом, на 77-й Вильялибре зацепился за отскок и забросил мяч за шиворот киперу (сфера перелетела ворота), а на 84-й Рауль Гарсия замкнул навес с углового ударом с отскоком от газона – над перекладиной! Барса могла наказать за расточительность на 87-й, когда Гризманн реализовал выход один на один с Симоном, однако от маниты "львов" спас офсайд.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "блаугранас" со счетом 0:4! Барселона – официальный обладатель Кубка Короля-2021.

Реал Сосьедад – Атлетик: баскский финал разочаровал, Мерино – архитектор триумфа "королевского клуба", драма Мартинеса