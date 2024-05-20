Контракт Соареша с Арсеналом подходит к концу, и лондонский клуб не намерен предлагать игроку его продлить. В конце июня Седрик станет свободным агентом. Перед своим уходом он решил написать болельщикам "канониров" открытое письмо и красиво с ними попрощался.

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"Какая команда! Какой клуб! Под "командой" я подразумеваю профессиональные и человеческие качества каждого игрока. Спасибо вам! Когда я говорю о клубе, я имею в виду все отделы, весь персонал, который делает всё возможное, чтобы игрокам можно было сражаться на самом высоком уровне.

Также под словом "клуб" я имею в виду ваше сердце, и под этим я имею в виду вас: фанатов – тех, кто сделал это путешествие таким незабываемым. Я благодарю всех болельщиков. Они займут особое место в моем сердце!", – написал Соареш в своём Твиттере.

Седрик прибыл в Арсенал в сезоне 2019/20, на тот момент на правах аренды у Саутгемптона, а затем перебрался в клуб на постоянной основе. В этом сезоне он провёл в составе "канониров" всего лишь 5 матчей. Напомним, что в 2016 году он выиграл чемпионат Европы в составе сборной Португалии.

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