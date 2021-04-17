Заря и Ворскла сошлись в очень важном поединке в рамках борьбы за бронзу. Сенсационное поражение Десны от Миная добавило огня конкурентам: Заря могла уйти в отрыв, а Ворскла имела шанс приблизиться к пьедесталу.

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Луганчане со стартовым свистком взяли мяч под контроль, но не продвигались к чужим владениям. Ворскла же делала ставку на резки атаки – 3-4 передачи и удар. Хозяевам в таком стиле удалось забить быстрый гол, когда Тилль зацепился за дальний пас Ризныка, Якубу проскочил на фланге Хомченовского, а Степанюк грамотно разобрался в штрафной.

При этом атаки Ворсклы выглядели осмысленными. Полтава научилась кое-как коротко разыгрывать, поэтому держалась под фирменным прессингом Зари. Не без проблем, иногда хозяева были на волоске от потери, но в целом план сработал. Ворскла выманивала соперника на свою половину, после чего пыталась точно забросить вперед. В общем, играла в стиле Лестера (как бы это не звучало).

В середине тайма гости забили еще один гол – очень похожий на первый. Тилль снова зацепился за пас Ризныка и отбросил на фланг, Скляр дал в разрез на Кулача, а Владислав расстрелял ворота. Сразу же мог залететь и третий гол, но Степанюк с двух попыток не сумел переиграть голкипера.

Заря поплыла ... Постоянные обрезки на своей половине, катастрофические потери мяча, каждую из которых Ворскла превращала в опасный момент. Антигерой матча Иванисеня (это был кошмар от Дмитрия) опять ошибся в передаче и попал в Степанюка. Руслан хорошо сориентировался и бросил в прорыв Кулача – 3:0. Это все еще в первом тайме. А могло и быть хуже – Кулач и Степанюк имели еще по одному супершансу.

После перерыва картина не изменилась: Заря была жалкой, а Ворскла разрывала. Во втором тайме хозяева также оформили быстрый гол. Степанюк запрессинговал Жуниньо, выгрыз мяч и отдал в штрафную, а Кулач оформил хет-трик! Давно команда Виктора Скрипника не выглядела такой убогой. Ужас.

А за Ворсклой наблюдать было одно удовольствие. Степанюк – красавчик, Кулач с 13 голами оторвался от конкурентов в бомбардирской гонке, Тилль не уставал раздавать тонкие передачи на обострение. Даже Ризнык сумел проявить себя!

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Заря почти ничего не создала, но в тех редких эпизодах, когда нужно было вступить в игру, молодой голкипер действовал безошибочно. Он полностью съел иранскую пару форвардов Зари. Больше всего пострадал Шахаб. Ризнык сначала классно прыгнул ему в ноги и четко сыграл в мяч, затем сократил угол обстрела и лицом парировал удар, а вишней на торте стал финт Дмитрия в собственной штрафной! Виктор Вацко на эмоциях назвал Ризныка полтавским Нойером.

В последней трети встречи Заря все же организовала пару приличных атак. И если удар Аллахьяра из пустых ворот вынес Яворский, то удар Гладкого наоборот в собственные ворота занес Тилль. Впрочем, провалы луганской обороны никуда не исчезли. Луизао после выхода на замену роскошным пасом создал момент для Кравчука (забить не удалось). В конце встречи мяч еще раз влетел в ворота Василя, но там арбитры увидели офсайд.

Заря отыграла один гол усилиями Фаворова, однако финальный свисток зафиксировал заслуженную победу Ворсклы. Полтавчане набрали 37 очков и вплотную приблизились к третьему месту. Там пока остается Заря, у которой еще и матч в запасе. Луганчане остаются фаворитом на бронзу, но борьба обострилась!