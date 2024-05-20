"Я поблагодарил ребят за игру, они отдали все силы. Мы два раза вели в счете. Возможно, мы игру не так контролировали, как нам хотелось бы.

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Соперник – молодая, мобильная, агрессивная команда. Не просто так она забила столько мячей во втором круге и столько набрала очков. Это не чудо, и это не фокус – это подобранные агрессивные, молодые футболисты с качеством. Мне очень жаль моих футболистов, мы очень хотели победить, и они очень расстроены. Наверное, мы еще не заслужили того, чтобы игра складывалась в нашу пользу.

Минай сейчас очень интересная команда. Мы отталкиваемся от своих действий, но по атмосфере, по давлению – с Минаем было тяжело. Мы работали на максимальных оборотах. Насколько я видел, ни одного парня не было, чтобы себя жалел. Но соперник был хороший, это был день Миная", – цитирует Поздеева официальный сайт "хлеборобов".

Напомним, 37-летний специалист пока не сумел одержать ни одной победы с Колосом – после своего назначения команда проиграла Динамо (0:5), Заре (0:1), ЛНЗ (1:3) и Минаю (2:3).

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