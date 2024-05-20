Руководство Атлетико планирует подписать нападающего Жироны и сборной Украины Артема Довбика и рассматривает еще один вариант.

Летом вероятно Мемфис Депай и Альваро Мората покинут "матрасников". Атлетико, который будет участвовать в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25, уже определился с приоритетными целями для усиления атаки.

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Как сообщает Marca, мадридцы внимательно следят за Артемом Довбиком и нападающим Вильярреала Александером Сёрлотом. Оба форварда претендуют на звание лучшего бомбардира Испании. У украинца – 21 гол, а у норвежца – 23 забитых мяча.

Руководству Атлетико нравится, что оба игрока выступают именно в Ла Лиге и надеются, что этот факт облегчит нападающим адаптацию в команде.

На своем сайте издание попросило фанатов ответить на вопрос: "Кого бы вы подписали, чтобы усилить Атлетико в следующем сезоне?". Большинство болельщиков отдали свои голоса за вариант "обоих" (41%). Впрочем, это почти не возможно, поскольку "матрасники" вряд ли смогут оформить трансферы и Довбика, и Сёрлота. Украинца в составе Атлетико хотят видеть 31% респондентов, а норвежца – 29%.

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