Защитник Руха и молодежной сборной Украины Богдан Слюбык может стать еще одним украинцем в составе Бенфики.

Бенфика ведет переговоры с Рухом насчет трансферу центрбека Богдана Слюбика, сообщает Sport.ua.

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Есть несколько вариантов потенциального трансфера: часть прав на защитника останется у Руха, Слюбик еще на год останется в УПЛ на правах аренды или полноценный трансфер. От этого будет зависеть сумма потенциального перехода. Потенциальный трансфер может потянуть от 5 до 10 млн евро. Посредником выступает Олег Смалийчук.

Также отмечается, что Бенфика очень довольна Анатолием Трубиным, из-за чего внимательно следит за украинским рынком. Португальцы убеждены, что Слюбик способен прогрессировать и в будущем стать финансовым активом клуба.

К слову, Слюбик провел 29 матчей за Рух в текущем сезоне, в которых отметился 4 голами.

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