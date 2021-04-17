"Сейчас я нахожусь в Рио-де-Жанейро. У меня закончился контракт с тайской командой Чианграй Юнайтед. Я без клуба.

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Слышал о том, что в Харькове Ярославский собирается возродить Металлист. У меня есть непреодолимое желание завершить карьеру в клубе, где был идолом. Я сохранил прекрасные отношения с руководством и жду, что мне, возможно, предложат контракт.

Я бы очень хотел завершить карьеру в клубе, где ко мне с такой любовью и теплотой относились болельщики", – цитирует Жажу FanDay.

Напомним, Металлист купил Жажу у Хетафе за 500 тысяч евро в 2008 году, а продал за 4.2 млн в Трабзонспор в 2010-м. В 2013-м харьковчане снова купили Коэльо у Аль Ахли за 2.5 млн, а в 2015 продали в китайский Лифань за 2 млн. В общем Жажа сыграл за Металлист 99 матчей во всех турнирах и забил 43 мяча.

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