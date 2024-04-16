Украина

ЛНЗ минимально одолел Верес и оторвался от зоны вылета на 10 очков. Металлист 1925 на глазах Шевченко и Реброва оформил камбэк со СК Днепр-1.

Рух официально объявил о назначении Шевчука на должность в клубе. Вирт может возглавить детище Буткевича. Полесье устроило игрокам "карцер" после длительной серии неудач.

Наши за границей

Зинченко разозлил Артету и услышал свист фанатов Арсенала – украинцу пророчат "игру на выживание" с 5 конкурентами. Цыганков спровоцировал трансферную битву между Баварией и Барселоной.

Челси разнес Эвертон покером Палмера – Мудрик ленился, но получил аплодисменты, а Миколенко страдал из-за тренера. Челси тайно продлил контракт с Михаилом – украинца обеспечили зарплатой до 30 лет.

Довбика и Жирону подозревают в нарушении финансового фейр-плей – каталонцы рискуют пролететь мимо еврокубков. Артем окончательно убедил Симеоне – тренер Атлетико сделает ставку на украинца.

Другие новости

Стало известно, где будет базироваться сборная Украины на Евро-2024. Сборная Украины по футзалу была уничтожена сильнейшей командой мира за тайм. Бенфика нацелилась на лидера Руха – претендент на Golden Boy-2023 должен заменить в команде Трубина чемпиона мира.