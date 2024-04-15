После выхода на чемпионат Европы-2024 сборная Украины выбрала место дислокации на период турнира.

Делегация сборной Украины будет базироваться вблизи Висбадена, откуда и будут отправляться на матчи группового этапа, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Стоит добавить, что матчи сборной Украины состоятся в разных городах Германии:

Украина – Румыния (Мюнхен, 17 июня, 15:00).

Украина – Словакия (Дюссельдорф, 21 июня, 15:00).

Украина – Бельгия (Штутгарт, 26 июня, 18:00).

Также известно, где разместятся и соперники сборной Украины. Так, бельгийцы будут проживать в Людвигсбурге, румыны – в Вюрцбурге, а словаки – в Майнце.

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