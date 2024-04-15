Португальский клуб может пополниться еще одним украинцем – "орлы" положили глаз на Богдана Слюбика.

Защитник Руха Богдан Слюбик попал в сферу интересов Бенфики, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, после удачного трансфера Анатолия Трубина португальский гранд анализирует весь украинский футбольный рынок.

Бенфика видит в Слюбике серьезный потенциал для дальнейшего роста – в будущем 20-летний украинец сможет заменить капитана команды и чемпиона мира в составе сборной Аргентины Николаса Отаменди. Отмечается, что "орлов" не пугает потенциально высокая цена на игрока Руха.

К слову, Слюбик стал одним из двух представителей УПЛ (вместе с Невертоном из Шахтера), который попал в список претендентов на награду для лучшего молодого игрока в 2024 году "Golden Boy".

Напомним, ранее СМИ писали об интересе к Богдану со стороны Лацио, пражской Славии, ряда клубов Бундеслиги, Динамо и Шахтера.

В текущем сезоне 20-летний Слюбик провел за Рух 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с львовянами действует до лета 2027 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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