Україна

ЛНЗ мінімально здолав Верес і відірвався від зони вильоту на 10 очок. Металіст 1925 на очах Шевченка і Реброва оформив камбек зі СК Дніпро-1.

Рух офіційно оголосив про призначення Шевчука на посаду в клубі. Вірт може очолити дітище Буткевича. Полісся влаштувало гравцям "карцер" після тривалої серії невдач.

Наші за кордоном

Зінченко розлютив Артету і почув свист фанатів Арсенала – українцю пророкують "гру на виживання" з 5 конкурентами. Циганков спровокував трансферну битву між Баварією та Барселоною.

Челсі розніс Евертон покером Палмера – Мудрик лінувався, але отримав оплески, а Миколенко страждав через тренера. Челсі таємно продовжив контракт з Михайлом – українця забезпечили зарплатою до 30 років.

Довбика і Жирону підозрюють у порушенні фінансового фейр-плей – каталонці ризикують пролетіти повз єврокубки. Артем остаточно переконав Сімеоне – тренер Атлетіко зробить ставку на українця.

Інші новини

Стало відомо, де базуватиметься збірна України на Євро-2024. Збірна України з футзалу була знищена найсильнішою командою світу за тайм. Бенфіка націлилась на лідера Руха – претендент на Golden Boy-2023 має замінити у команді Трубіна чемпіона світу.