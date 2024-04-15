В поединке 24-го тура УПЛ Верес на выезде уступил ЛНЗ (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В понедельник 24-й тур чемпионата Украины завершали два матча. В первом из них ЛНЗ принимал Верес (интересно, что именно в этот день, 16 лет назад, был подписан протокол о создании Украинской Премьер-лиги).

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Несмотря на высшее место в турнирной таблице черкащане далеко не гарантировали себе сохранение прописки в элите. Что уж говорить о ровенчанах, которые только недавно выбрались из трясины турнирной таблицы. Поэтому дуэль обещала быть ожесточенной.

Футболисты Вереса вышли в футболках с изображением Евгения Паста и надписью "Жека, мы с тобой" – кипер "красно-черных" недавно перенес сложную операцию и будет находиться в лазарете следующие 7 месяцев.

В состав ровенчан после дисквалификации вернулся Марко Мрвальевич – главный голеадор команды, а ЛНЗ очень рассчитывал на Оливье Тилля, который наконец стал в строй.

Уже на 1-й минуте Кучеренко пришлось вступать в игру, перехватывая опасную передачу от Шевченко с левого фланга. Через 5 минут Шастал убегал от защитников и пытался выйти на свидание с голкипером ЛНЗ, но защитники догнали его в штрафной и оттерли от мяча.

Гости на первых минутах выглядели намного активнее, но безумный брак при передачах нивелировал их заряженность. На 11-й минуте черкащане запустили в отрыв Наумца, но Когут прочитал ситуацию и вышел далеко за пределы поля, чтобы не позволить Владиславу добраться до мяча.

Хозяева проснулись после того, как заработали опасный штрафной – Тилль закручивал во вратарскую, но защита выбила на угловой. Навес со стандарта также не увенчался успехом. Команды попытались обострять лонгболами – сначала Балан на мгновение не успел на заброс, а в ответ Пасич, получив сферу, пробивал в ближний угол ворот Вереса.

В середине тайма Хобленко под прессингом защитников сумел протолкнуть круглого в центр под удар Бару, но Арад не успел сгруппироваться и потерял момент. В ответ Кухарук откликнулся на сброс от Мральевича и нанес пушечный удар из-за пределов штрафной – выше ворот.

ЛНЗ понемногу перехватил инициативу. На 27-й минуте Пасич сумел выпрыгнуть выше защитника и головой замыкал навес Стасюка с правого фланга на дальнюю штангу – сфера после его удара попала в перекладину.

Верес кусался и довольно неплохо. Кухарук заработал штрафной на бровке, но заброс со стандарта не принес дивидендов, а затем Сикейра метеором промчался по левому флангу, но не смог отдать удобный пас на партнеров. Ожесточенная борьба и неуступчивость регулярно завершались столкновениями, но арбитр давал играть.

На 39-й минуте Кухарук убежал один на один, Бар рукой держал игрока Вереса и тот, не удержавшись на ногах упал – рефери выписал полузащитнику "горчичник" за симуляцию. VAR был солидарен с главным арбитром, хотя, на первый взгляд, все тянуло на опасный стандарт.

Перед самым перерывом Пасич подхватил сферу на своей половине поля, метеором промчался по левому флангу и отдавал на дальнюю стойку – никто из партнеров не откликнулся на перспективный навес.

Второй тайм не смог начаться вовремя – воздушная тревога прервала игру почти на час. В конце концов, вынужденный отдых пошел на пользу ЛНЗ: снова Пасич протащил мяч по левому флангу, прострелил и Хобленко, опередив защитника, успел пробить мимо голкипера, который уже летел в ноги Алексею.

Вскоре Хобленко мог оформить дубль, но Когут потащил выстрел форварда черкащан из центра штрафной (и снова передачу отдавал феерический Пасич). Спустя мгновение кипер Вереса спас команду после дальнего удара от Наумца.

На 68-й минуте Балан накрутил трех защитников и мощно бил под дальнюю штангу – мяч зацепил защитника ЛНЗ и вышел на угловой. Через мгновение Шастал стрелял с острого угла под перекладину – Кучеренко в сногсшибательном прыжке потянул и перевел за ворота.

За 10 минут до завершения матча Верес мог сравнивать, выходя 3 в 2 на ворота ЛНЗ, но Дахновский банально подарил мяч сопернику, отпустив его слишком далеко. На 88-й минуте Клец был обязан спасать Верес, но замыкая навес с острого угла попал в перекладину. ЛНЗ мог закрывать игру после того, как Шестаков с правого фланга вырезал в штрафную на партнера, но Когут успел на перехват.

Победа принесла ЛНЗ 29 очков и подняла на девятую строчку турнирной таблицы, Верес с 19-ю пунктами тринадцатый.

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