Диего Симеоне уже видит форварда Жироны Артёма Довбика в центре проекта своей команды на следующий сезон.

Артем Довбик – один из лучших игроков Ла Лиги, чья игра не осталась незамеченной главным тренером Атлетико Диего Симеоне. Как информирует El Gol Digital, недавно наставник столичной команды попросил руководство клуба подписать украинского бомбардира, несмотря на наличие в составе своей команды Альваро Мораты. Результативность испанца сократилась, поэтому Симеоне хотел бы иметь в своём распоряжении альтернативу.

Гол Довбика и безумный упущенный момент украинца в видеообзоре матча Атлетико – Жирона – 3:1

Сообщается, что Довбик окончательно убедил Симеоне в своей состоятельности после очного матча Жироны с Атлетико. Украинец забил в ворота "кольчонерос" уже на четвёртой минуте игры. Тренер "матрасников" уверен: Довбик – та самая "девятка", которая ему так нужна.

В этом сезоне Довбик провёл за Жирону 34 матча, в которых забил 18 голов и оформил 7 ассистов. В контракте Артёма с Жироной прописана клаусула в размере 28 млн евро – именно такую сумму Атлетико должен будет заплатить за украинца летом.

Гол Довбика не спас Жирону в Мадриде – каталонцы подарили Атлетико три мяча, а украинец промахнулся в пустые