"Очень хорошая, хотя и непростая игра. Очень благодарен ребятам за те эмоции, которые мы сейчас испытываем. Благодарен им за то, что выполнили тот план, который у нас был.

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Вы видите совсем другое Полесье эти 2 тура и по игре, и по отношению. Потому что те требования, которые я хочу видеть от ребят, они их выполняют. Нужно было время. Я очень доволен, что за тот короткий срок, который я в команде, мы уже играем в тот футбол, который я хочу видеть.

Еще рано говорить, что это победная серия. 3 победы – это будет серия. Эмоциональный кризис, думаю, уже прошел. Потому что 2 победы подряд – это очень мотивирует к тому, чтобы двигаться вперед, развиваться, быть еще лучше.

Я очень доволен отношением ребят. Мы жертвуем многим: и временем, и много работаем – как тренерский штаб, так и ребята на тренировках. У нас даже выходных нет сейчас, потому что надо обыгрывать Динамо – есть такое задание от меня ребятам. Эмоции сейчас очень важны для нас.

Относительно изменений в стартовом составе в последних матчах и того, что это уже команда Шищенко... Это руководство будет решать – команда Шищенко или не команда Шищенко. Но я вижу, что все ребята, которые выходят в стартовом составе и выходят на замену и на тренировках, – это одна команда, это стая, это семья. Мы сейчас все вместе. И в кризисе были все вместе, и сейчас у нас маленький успех – надо еще лучше.

Какие задачи сейчас стоят у Полесья? Мы двигаемся на 5-ю строчку, нам очень нужна она. Конкурент серьезный у нас. Еврокубки – это задача от президента клуба, и хочется, чтобы Житомир увидел еврокубковый сезон", – сказал Шищенко в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, уже в следующем туре Полесье на выезде сыграет с Динамо. Игра состоится в воскресенье, 21 апреля, и стартует в 18:00.

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