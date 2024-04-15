Шевчук официально стал генеральным менеджером Руха, сообщает сайт клуба. Он будет отвечать в клубе за сотрудничество с футбольными структурами в Украине и за рубежом, организацию проектов под эгидой Руха, а также заниматься повышением авторитета клуба в стране и за ее пределами благодаря привлечению новой аудитории и коммерческих партнеров.

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"У меня отличные отношения как с основателем Руха Григорием Козловским, так и с руководством клуба, персоналом и тренерами. Мы обсудили много различных деталей этого сотрудничества, определили основные цели для развития и стратегии, которые предусматривает Рух. Мне очень интересно приобщиться к этому проекту, ведь вижу здесь прекрасные условия как для выхода клуба на новый, еще более высокий уровень, так и для собственного прогресса в административной работе.

У Руха большой потенциал и прекрасное будущее. Хочется сделать и свой вклад в развитие клуба. У меня уже есть идеи, которые было бы интересно реализовать, мы обсудим их с командой и если все будет хорошо – приступим к их реализации", – приводит слова Шевчука пресс-служба Руха.

Напомним, последним местом работы Вячеслав был Верес, где был вице-президентом клуба, который он покинул в ноябре прошлого года. Шевчук подавал заявление на выборы президента ассоциации ровенского футбола, но безуспешно.

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