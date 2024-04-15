Александр Зинченко пережил очень неприятный вечер в матче 33-го тура АПЛ против Астон Виллы (0:2).

"Канониры" проиграли и позволили Манчестер Сити остаться лидером АПЛ. Зинченко отыграл 87 минуты, которыми вряд ли мог быть доволен.

Фиаско Зинченко и компании в видеообзоре матча Арсенал – Астон Вилла – 0:2

Главный тренер Микель Артета постоянно размахивал руками и что-то кричал в сторону украинца на протяжении матча, сообщает The Athletic. Также Александру пришлось выслушать свист некоторых собственных фанатов, когда он покидал поле. Среди болельщиков Арсенала нарастает недовольство Зинченко. Посредственная игра в защите, регулярные травмы – все это подпортило репутацию 27-летнего украинца.

Летом Арсенал выйдет на рынок в поисках нового левого защитника, хотя формально у Артеты есть 6 вариантов на эту роль (Зинченко, Кивьор, Тимбер, Томиясу, арендованные Тавареш и Тирни). Позиции Саши в этой "игре на выживание" совсем не железные, как могло бы показаться.

Ему осталось 2 года по контракту. В такой момент обычно принимается принципиальное решение относительно игрока – продавать или договариваться о продлении контракта. Группа лидеров команды (Сака, Уайт, Салиба) получила пролонгацию, а вот в направлении Зинченко не было никаких движений. Украинцу следует максимально качественно провести концовку сезона, чтобы его сотрудничество с Арсеналом не оборвалось летом.

Арсенал неожиданно проиграл Астон Вилле, потеряв шанс вернуться на вершину АПЛ и оторваться от Ливерпуля