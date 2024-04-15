В поединке 24-го тура УПЛ СК Днепр-1 на выезде не удержал победу над Металлистом 1925 (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В центральном матче дня Металлист 1925 принимал СК Днепр-1. Интрига поединка, кроме необходимости каждой из команд добывать победу, лежала в плоскости дуэли главных тренеров – экс-партнеров по сборной Украины.

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Посмотреть на принципиальное противостояние пришли наставники сборных Украины – Сергей Ребров и Дмитрий Михайленко, а также президент УАФ Андрей Шевченко.

Первый удар в матче был нанесен лишь на 10-й минуте – Сарапий решил пробить с дальней дистанции, но выстрел оказался очень неточным. Впоследствии Борячук заметил, что Волынец вышел далеко из ворот и метров с 50-ти решил испытать удачу – халява не прошла.

На 16-й минуте Очеретько из-за пределов штрафной закручивал под дальнюю штангу и лишь мастерство Волынца спасло от верного гола. Через мгновение Олег снова мог забить, замыкая навес головой, но мяч просвистел мимо правой стойки.

В конце концов, количество созданных моментов переросло в качество: Сарапий нашел на левом фланге Гуцуляка, тот ворвался во вратарскую, накрутил защитника и пробил мимо Мозиля.

Металлист 1925 мог очень быстро отыграться: Юрченко забросил за спины защитникам на Юсова, но Дмитрию не хватило мастерства в данном эпизоде.

В середине тайма Рубчинский устроил настоящее шоу в штрафной соперника: принял, обработал, обыграл и пробил (и все это в окружении нескольких защитников), но Мозиль накрыл.

Преимущество СК Днепр-1 ощущалось на каждом клочке поля – харьковчане страдали и часто играли просто на отбой. Даже в единичных контратаках днепряне успевали возвращаться и оттирать соперника.

На 38-й минуте Максимов провел первую замену, убрав с поля Гаджиева. Рамик экстренно попал в старт – Третьяков за 10 минут до начала матча пожаловался на дискомфорт и 18-летний форвард таким образом впервые вышел с первых минут. Остается только гадать, что так не понравилось Вильевичу, что он не смог дождаться перерыва (сразу вспоминается "издевательство" тренера над Даниэлем Кивиндой с двумя обратными заменами).

Уже в начале второго тайма Горбунов получил пас в штрафной от Бабенко, но не смог переиграть Мозиля. На 55-й минуте Гармаш после навеса со штрафного головой замкнул в руку Волынцу, от которой мяч попал в перекладину.

В середине тайма Рубчинский выкатил роскошный пас в штрафную справа на Леднева – Богдан вместо того, чтобы пробить, начал смещаться и, в результате, удар был заблокирован. Через мгновение Мозиль предотвратил выход один на один, выбежав далеко из ворот, чтобы выбить мяч. Через минуту он снова повторил то же самое, второй раз подчистив провал обороны.

В конце матча мяч в одной из атак срикошетил от головы Имерекова и едва не влетел в ворота днепрян. Уже в добавленное время Гармаш отдал роскошный навес на Юсова, Дмитрий убегал по правому флангу и пытался пробить, но Сарапий вовремя заблокировал. Но уже через мгновение Металлист 1925 сравнял: после навеса с углового Имереков головой пробил в перекладину, а на добивании ногой был точнее. Анастасия Романюк почти сразу дала финальный свисток.

СК Днепр-1 набрал 44 очка и остается четвертым, Металлист с 18-ю баллами предпоследний – безвыигрышная серия Скрипника и Ко достигла уже 12 матчей.

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