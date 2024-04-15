Сборная Бразилии показала мастер-класс Украине в товарищеском турнире по футзалу. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Украина – Бразилия – 2:7

Голы: Абакшин, 23, Мельник, 26 – ?, 5, Валерио, 6,?, 7, Ричард, 8, 12, Фитс, 24, Марлон, 31

Сборная Украины по футзалу сошлась в поединке товарищеского турнира с Бразилией, которая сейчас является сильнейшей командой мира. Также участие в турнире принимают Франция и Литва (страна-хозяин). Украина в первой игре разбила Литву (5:2), а Бразилия уступила Франции (2:3).

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Зварич в дебюте матча имел классный шанс забить, но попал в штангу. Бразильцы тут же наказали, забив 4 гола за 4 минуты. Ричард забил еще один мяч до перерыва, поэтому первая половина завершилась сокрушительными 0:5 для Украины.

После перерыва Украина забила гол престижа – Абакшин замкнул пас с углового. Фитс мгновенно сделал счет 1:6. Украинцы снова забили, теперь Абакшин ассистировал Мельнику. Но последнее слово было за Бразилией – точку в игре поставил Марлон.

Добавим, что последний поединок на этом товарищеском турнире Украина проведет уже завтра, 16-го апреля, против Франции. Начало в 17:00.

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