Барселона будет далеко не единственным претендентом на Виктора Цыганкова в летнее окно.

Бавария также серьезно заинтересована в услугах 26-летнего игрока сборной Украины, утверждает Fichajes.

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Яркие выступления Цыганкова за Жирону привлекли внимание соседской Барселоны, однако "кулес" не спешили предпринимать свои шаги. Вмешательство Баварии должно заставить каталонцев двигаться. "Это может стать одним из главных событий летнего рынка, и Барселона полна решимости не упустить возможности подписать этого талантливого вингера", – подчеркивает источник.

Напомним, контракт Цыганкова с Жироной действует до лета 2027 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей, оформив 6 голов и 4 ассиста. Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн евро.

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