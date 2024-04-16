Челси разгромил Эвертон (6:0) в рамках 33 тура АПЛ. Отчет о матче, а также игре Михаила Мудрика и Виталия Миколенко, читайте на "Футбол 24".

Миколенко и Мудрик играют в сборной Украины на одном фланге, а сегодня стали соперниками в матче АПЛ. Виталий традиционно вышел с первых минут слева в обороне Эвертона, а Михаил получил шанс в группе атаки Челси, расположившись также слева.

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Челси получил теплую ванну, великий Палмер

Челси опасен на пространстве, однако имеет проблемы с прохождением массированной обороны. Эвертону логично было бы сесть в фирменный низкий блок, но Шон Дайч почему-то решил вывести свою команду из зоны комфорта. Высокий прессинг гостей создал удобный сценарий для Челси – вместо защитной стены перед Мудриком, Палмером и Мадуэке появились гектары свободного пространства.

Следствием стал хет-трик Палмера за 15 минут. Коул открыл счет, обыгравшись с Джексоном. Вскоре герой матча удвоил преимущество – Мудрик прострелил на Джексона, вратарь парировал, а Палмер успел на добивание. Эвертону мало было прессинга, поэтому "ириски" решили выходить из обороны через короткий пас. Пикфорд обрезал всю команду, и Палмер дальним ударом по пустым воротам отличился в третий раз.

У наступному турі АПЛ Челсі зіграє з Арсеналом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" виграють лондонське дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Зінченка – 1,48. Звитяга команди Мудрика оцінена в 6,28, а нічия – 4,8. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,44, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,72.

После перерыва 21-летний футболист положил четвертый мяч с пенальти. Коул – первый игрок в истории Челси, который забил в семи подряд матчах АПЛ на Стамфорд Бридж. Он вообще обогнал Салаха в списке бомбардиров и борется с Холандом за "Золотую бутсу", имея 20 голов. Летом трансфер из Манчестер Сити в неизвестность выглядел странно, но Палмер показал, что уже готов к великой сцене. Не хватало только доверия Пепа.

Мудрик принес пользу, но ленился

Для Мудрика такой размен от Эвертона также был выгоден. Украинец в теории мог использовать свою скорость, однако это происходило не так часто. Михаил оставался в тени партнеров по передней линии Челси. С Палмером и Джексоном вообще нельзя сравнивать, но и Мадуэке выглядел мобильнее и острее. Мудрик моментами открывался не туда.

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Эвертон оставлял слишком много возможностей, поэтому Миша все равно принес пользу хозяевам. Он принял непосредственное участие в обострении перед вторым голом (пас на Джексона) и помог в построении четвертой результативной атаки – разыграл на фланге с Палмером и Кукурельей, прежде чем забил Джексон. Мудрик имел два собственных момента, однако торопливо пробил. До перерыва – мимо ворот, после перерыва – в руки вратарю.

Во втором тайме Мудрик наконец-то разбежался. Протащил мяч через пол поля, проскочил нескольких соперников и вывел на удар Палмера – Коул, к сожалению, не переиграл голкипера. Два созданных голевых момента обеспечили Мудрику хорошие оценки от статистических порталов: SofaScore – 7.4, WhoScored – 7.2, FotMob – 6.9. Трибуны провели украинца на замену аплодисментами.

В то же время нельзя игнорировать негатив в игре Мудрика. Вингер недорабатывал на оборону. Эвертон благодаря своей агрессии все же получал шансы. Именно "ириски" должны были открывать счет, когда Михаил позволил 35-летнему Коулмену на фланге оторваться от себя и прострелить на пустые ворота Бету (тот чудом промахнулся). Мудрик лишь обозначал отбор и не мешал Янгу подавать. Вот пример, как Эшли из-под украинца вырезал на голову Бету (тот забил из офсайда).

Мучения для Миколенко

Шон Дайч планом на игру подставил всю команду, Миколенко в частности. Виталию пришлось на пространстве обороняться против Мадуэке, которому смещениями помогали Палмер и Джексон. Наш фулбек не справился... Его три раза проскочили на дриблинге (против двух отборов и одного перехвата), он проиграл 60% дуэлей, что много для защитника. Трижды пришлось спасать ситуацию фолами.

Не стоит тут разбрасываться громкими словами вроде "катастрофа" – вся команда провалилась. Но вряд ли сегодня можно найти какой-то позитив в игре Миколенко. Его подопечный Мадуэке в итоге также приложился к разгрому. Нони убрал украинца, запрыгнул в штрафную площадь и заработал пенальти.

Виталий старался по возможности обострять прострелами (даже пробить попытался), однако найти партнеров не удавалось. Оценки статистических порталов никак не могли быть приемлемыми, ввиду пяти пропущенных: SofaScore – 5.5, WhoScored – 5.4, FotMob – 4.5.

Эвертон в итоге пропустил шесть и ухудшил свою разницу голов. "Ириски" находятся над зоной вылета – 27 очков и 16 место. Челси располагается на девятой строчке (47 баллов), сохраняя шансы на еврокубки.