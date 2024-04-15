– Пишут, что завтра Юрий Вирт возглавит Звягель. Это правда?

– Боже мой! Что же это такое, что все сразу всё пишут? Откуда они информацию узнают? Если бы меньше писали, то у нас уже точно был бы тренер. А когда заранее пишут, то уже страшно. Когда мы представим главного тренера, тогда и будем комментировать.

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– Не будьте таким суеверным.

– Знаете, у меня уже есть определенный опыт, так что это не просто суеверия.

– Так переговоры с Виртом ведутся?

– Я с Виртом общался на этот счет. Что он мне ответил? Завтра посмотрим. Надеюсь, все будет хорошо.

– А с УПЛ ТВ не будет проблем? Потому что Юрий Николаевич сначала говорил, что у него контракт, потом – что контракта нет.

– Я готов бороться с УПЛ ТВ за Вирта.

– И. о. главного тренера Звягеля Николай Гибалюк останется в штабе Вирта?

– Нет, его вообще не будет в клубе. Но все тренеры в штабе, которые были, кроме Гибалюка, останутся. Плюс Вирт приведет своего помощника, – цитирует Костюка Sport Express.

Напомним, ранее Вирта активно сватали в другой клуб Второй лиги – ЮКСА. В свою очередь место у руля Звягеля пророчили Владимиру Шарану, но корифей украинского тренерского цеха не сумел договориться с клубом.

К слову, последним местом работы Вирту был Верес, который он покинул в июне 2023 года.

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