Жирону подозревают в мошенничестве, а также нарушении финансового фэйр-плей, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, каталонский клуб получил запрос от юристов, которые предполагают, что в момент сделки между Жироной и агентством Alik Football Management в лице агента футболиста Алексея Люндовского были не соблюдены определенные финансовые договоренности.

Среди прочего проверяется факт сговора Люндовского с другими лицами для совершения экономического преступления – избежание налогообложения в Украине. Отмечается, что агент Довбика намеренно зарегистрировал юридическое лицо с практически аналогичным названием своего агентства на территории Эстонии. Проверка оформления трансфера на предмет чистоты может зацепить и СК Днепр-1.

К слову, указанные нарушения финансового фэйр-плей, в случае их доказательства со стороны UEFA Club Financial Control Body (CFCB), могут привести не только к существенным денежным штрафам, но и к аннулированию лицензии на участие Жироны в европейских футбольных турнирах, которые проводятся под эгидой УЕФА.

Напомним, Довбик перешел в Жирону с СК Днепр-1 за 7 млн евро. Еще часть суммы получил датский Митьюлланд, который владел частью прав на украинца.

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