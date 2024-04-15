Челси тайно продлил контракт с Мудриком – украинца обеспечили роскошной зарплатой до 30 лет
Челси сделал еще длиннее огромные контракты Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.
"Синие" активировали дополнительный год в соглашениях украинца и аргентинца, сообщает Standard. Об этом удалось узнать благодаря отчетам Футбольной ассоциации по расходам клубов.
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Теперь соглашение Мудрика рассчитано до лета 2031-го, а Фернандеса – до 2032-го.
Игроков обеспечили роскошными зарплатами до наступления почтенного футбольного возраста. Мудрик до 30 лет еженедельно будет зарабатывать 97 тысяч фунтов, Энцо – аж 180 тысяч до своего 31 года.
Напомним, обоих подписали в январе 2023-го. Челси заплатил Шахтеру за Мудрика 70+30 млн евро, а Бенфика получила за чемпиона мира 120 млн. Если Фернандес является железным игроком старта лондонцев, то Михаил периодически выпадает из планов Маурисио Почеттино.
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