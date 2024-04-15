"Синие" активировали дополнительный год в соглашениях украинца и аргентинца, сообщает Standard. Об этом удалось узнать благодаря отчетам Футбольной ассоциации по расходам клубов.

Мудрик упал от 115-миллионного партнера и едва не разорвал сетку – Челси запугивает Миколенко перед матчем АПЛ

Теперь соглашение Мудрика рассчитано до лета 2031-го, а Фернандеса – до 2032-го.

До речі, тур АПЛ закриє саме зустріч українців – Мудрик проти Миколенка. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Челсі переможе Евертон. Коефіцієнт на звитягу команди Михайла Мудрика – 1,76. Нічию оцінили в 4,24. У перемогу Миколенка і Ко вірять найменше – 4,42. Крім цього, букмекер GGBET очікує на результативний футбол – коефіцієнт на тотал менше 2,5 голів складає 2,57.

Игроков обеспечили роскошными зарплатами до наступления почтенного футбольного возраста. Мудрик до 30 лет еженедельно будет зарабатывать 97 тысяч фунтов, Энцо – аж 180 тысяч до своего 31 года.

Напомним, обоих подписали в январе 2023-го. Челси заплатил Шахтеру за Мудрика 70+30 млн евро, а Бенфика получила за чемпиона мира 120 млн. Если Фернандес является железным игроком старта лондонцев, то Михаил периодически выпадает из планов Маурисио Почеттино.

Мудрик выбрал команду на следующий сезон – инсайдер дал однозначный прогноз относительно украинца