Война России против Украины

Роман Зозуля выставил на аукцион тактическую рубашку с автографами бойцов "Азова".

"Надеюсь, мы скоро отпразднуем Вашу победу в Вашем пабе": Кантона лично поддержал знаменитое львовское заведение.

Украинский футболист получил ранение на войне с россиянами и уже стремится вернуться на передовую.

Жена Ивана Петряка ищет отца, давно не выходившего на связь с фронта.

Россия напала на Украину: финансирование для УПЛ за границей, футболист после ранения снова рвется на передовую (LIVE)

Сборная Украины

Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении. Боруссия М – Украина: немецкий канал отчитался о миллионах, собранных во время игры.

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