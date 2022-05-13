Главные новости 12 мая: сборная Украины готовится к новому спаррингу, Ярмоленко покидает Вест Хэм
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за четверг, 12 мая.
Война России против Украины
Роман Зозуля выставил на аукцион тактическую рубашку с автографами бойцов "Азова".
"Надеюсь, мы скоро отпразднуем Вашу победу в Вашем пабе": Кантона лично поддержал знаменитое львовское заведение.
Украинский футболист получил ранение на войне с россиянами и уже стремится вернуться на передовую.
Жена Ивана Петряка ищет отца, давно не выходившего на связь с фронта.
Россия напала на Украину: финансирование для УПЛ за границей, футболист после ранения снова рвется на передовую (LIVE)
Сборная Украины
Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении. Боруссия М – Украина: немецкий канал отчитался о миллионах, собранных во время игры.
Паралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира – парад результативности продолжается.
Сборная Украины пробилась в финал Дефлимпийских игр – очередной жертвой "сине-желтых" стала Турция.
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Астон Вилла выкупила Коутинью у Барселоны – один из самых больших трансферных провалов каталонцев.
Аякс официально назначил нового тренера – преемником Тен Хага станет наставник украинца.