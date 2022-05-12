"Паб Cantona во Львове превращен в волонтерский координационный центр. Уважаемый Энди Марковец (основатель заведения – прим.), среди всех несправедливостей в мире я очень тронут и горжусь тем, что ваш паб носит мое имя!

Силы и мужества Вам и Вашей семье! Надеюсь, мы скоро отпразднуем Вашу победу в Вашем пабе", – написал Эрик Кантона в Instagram, прикрепив несколько фотографий из львовского заведения, названного в свою честь.

Напомним, украинские воины уже почти три месяца продолжают сдерживать давление русской орды, героически воюя за свою землю.

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