Головні новини 12 травня: збірна України готується до нового спарингу, Ярмоленко покидає Вест Хем
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 12 травня.
Війна Росії проти України
Роман Зозуля виставив на аукціон тактичну сорочку з автографами бійців "Азова".
"Сподіваюся, ми скоро відсвяткуємо Вашу перемогу у Вашому пабі": Кантона особисто підтримав знаменитий львівський заклад.
Український футболіст отримав поранення на війні з росіянами та вже рветься повернутись на передову.
Дружина Івана Петряка шукає батька, який з фронту давно не виходив на зв'язок.
Росія напала на Україну: фінансування для УПЛ за кордоном, футболіст після поранення знову рветься на передову (LIVE)
Збірна України
Збірна України повернулась до тренувального табору у Словенії. Борусія М – Україна: німецький канал відзвітував про мільйони, зібрані під час гри.
Паралімпійська збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу – парад результативності триває.
Збірна України пробилась у фінал Дефлімпійських ігор – черговою жертвою "синьо-жовтих" стала Туреччина.
Інші топ-новини
Андрій Ярмоленко бажає покинути Вест Хем – Мойєс не проти відходу українця.
Динамо планує поновити серію благодійних поєдинків після матчів збірної України.
Астон Вілла викупила Коутінью в Барселони – один із найбільших трансферних провалів каталонців.
Аякс офіційно призначив нового тренера – наступником Тен Хага стане наставник українця.