"Желто-синие" уже с завтрашнего дня продолжат подготовку к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.

Сборная Украины вернулась на свою тренировочную базу в словенском Брдо, сообщает официальный сайт УАФ.

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После вчерашней победы над менхенгладбасской Боруссией подопечные Александра Петракова провели утреннюю восстанавливающую тренировку. Комплексу упражнений по стречингу от тренера-реабилитолога предшествовал аэробный бег. Артем Довбик занимался отдельно – ему нужно несколько дней поработать по индивидуальной реабилитационной программе.

Перелет из Германии в Словению длился 1 час 20 минут. В гостиницу в Брдо сборная Украины вернулась около 19:00. Очередная полноценная тренировка состоится уже в пятницу вечером.

Напомним, накануне "сине-желтые" в первом товарищеском матче одолели Борусию М – голами отличились дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

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