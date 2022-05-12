Зозуля выставил на аукцион тактическую рубашку с автографами бойцов "Азова"
Украинский нападающий Фуэнлабрады Роман Зозуля продолжает помогать вооруженным силам Украины.
"Помните времена, когда мы, игроки сборной Украины, считались чуть ли не национальными героями, представляющими Украину за ее пределами? О нас говорили, писали, на нас равнялись, мы оставляли автографы на мячах и футболках.
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Сейчас другие времена, и герои тоже другие. Раньше они были нашими страстными болельщиками, а сегодня – мы их самые большие фанаты.
Уже несколько лет я болею за "Азов Днепр". Сегодня лучшие игроки этого военного джентльменского клуба поставили свои автографы на "убексе" одного из героев. Это самый крутой для меня подарок, но я решил выставить рубашку на аукционе. Потому что нашим защитникам нужна куча разных нужных и дорогих вещей.
Стартовая цена – 1000 долларов. Завершение аукциона – 17 мая в 17:05. Перебьем цену президентского лота? Покажем британцам, как следует проводить аукционы. Поехали", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.
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