"Помните времена, когда мы, игроки сборной Украины, считались чуть ли не национальными героями, представляющими Украину за ее пределами? О нас говорили, писали, на нас равнялись, мы оставляли автографы на мячах и футболках.

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Сейчас другие времена, и герои тоже другие. Раньше они были нашими страстными болельщиками, а сегодня – мы их самые большие фанаты.

Уже несколько лет я болею за "Азов Днепр". Сегодня лучшие игроки этого военного джентльменского клуба поставили свои автографы на "убексе" одного из героев. Это самый крутой для меня подарок, но я решил выставить рубашку на аукционе. Потому что нашим защитникам нужна куча разных нужных и дорогих вещей.

Стартовая цена – 1000 долларов. Завершение аукциона – 17 мая в 17:05. Перебьем цену президентского лота? Покажем британцам, как следует проводить аукционы. Поехали", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, флиска Владимира Зеленского ушла с молотка за 90 тысяч фунтов.

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