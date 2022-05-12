XXIV Дефлимпийские игры, 1/2 финала

Украина – Турция – 2:0

Голы: Мышенко,36, Ниье Абдоулие, 88

Сборная Украины пробилась в полуфинал Дефлимпийских игр, обыграв Италию

Сборная Украины продолжает триумфальное шествие на Дефлимпийских играх-2021, проходящих в бразильском городе Кашиас-ду-Сул. По итогам группового этапа наши соотечественники заняли первое место в своем квинтете, а затем в четвертьфинале обыграли Италию (2:1).

Сегодня, 12 мая, в полуфинальном поединке "сине-желтые" уверенно одолели Турцию (2:0) и пробились в решающий раунд соревнований. В финале, который состоится 15 мая, украинцы встретятся с победителем матча Франция – Германия.

Напомним, в 2009 году футбольная сборная Украины стала чемпионом Дефлимпиады, а в 2013 и 2017 годах выигрывала серебряные медали.

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