Юлия Петряк ищет своего отца Петренко Ивана Анатольевича, который последний раз выходил на связь еще 6 мая. Тогда он находился в раёне Авдеевки, защищая Украину от российских оккупантов. Юлия распространила эту информацию в Instagram и просит помощи.

Петряки женаты несколько лет, в семье двое детей. Иван защищал цвета Зари и Шахтера, а сейчас выступает за венгерский Фехервар.

Иван поселил в своем доме под Будапештом 8 человек, бежавших от войны с Россией. Футболист помогает закупать шлемы и бронежилеты для Вооруженных Сил.

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