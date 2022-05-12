Альфред Схрёдер, который сейчас возглавляет Брюгге, а в свое время работал в Барселоне ассистентом Рональда Кумана, станет новым тренером Аякса.

О том, что именно 49-летний Схрёдер возглавит Аякс после ухода Эрика Тен Хага в Манчестер Юнайтед, писали еще раньше. Сегодня "аяксиды" объявили о назначении пока действующего наставника Брюгге новым тренером команды.

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Контракт вступит в силу летом и будет рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон, сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

Альфред Схрёдер уже имеет опыт работы в Аяксе. Он был ассистентом Тен Хага с января 2018-го по май 2019-го. Также работал в тренерском штабе Рональда Кумана в Барселоне, возглавлял Хоффенхайм и Твенте. В начале этого года назначен главным тренером Брюгге, за который выступает Эдуард Соболь. Под его руководством команда близка к завоеванию чемпионства Бельгии.

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