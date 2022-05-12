Филиппе Коутиньо сумел реанимировать карьеру в Премьер-лиге под руководством Стивена Джеррарда. После перехода из Барселоны на правах аренды 29-летний бразилец сыграл 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Как следствие, Астон Вилла пользовалась опцией выкупа игрока.

Барселона на 95% оформила продажу Фрэнки де Йонга в Манчестер Юнайтед, – журналист

Отныне Коутиньо является полноправным игроком "вилланов". Контракт рассчитан на 4 года – до завершения сезона 2025/26, сообщает официальный сайт бирмингемцев.

Сумма трансфера довольно скромная – 20 млн евро (при этом следует учесть, что через год Филиппе становился свободным агентом). Также Барселона указала, что получит 50% от суммы следующего трансфера футболиста.

Напомним, в начале 2018-го каталонцы заплатили Ливерпулю 135 млн евро, но Коутиньо их и в помине не оправдал (106 матчей, 26 голов и 14 ассистов). Сезон 2019/20 бразилец провел на правах аренды в Баварии, с которой выиграл Лигу чемпионов.

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує