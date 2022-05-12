"Насколько я понимаю, Луческу не собирается покидать клуб. Я себе представляю, что после окончания этой сессии национальной сборной Динамо снова будет собираться, если будут позволять обстоятельства, и попытается дальше договариваться играть с другими командами.

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Потому что есть определенные договоренности. Как сказал сам Луческу, он говорил с Гвардиолой, разговаривал с Интером и Реалом. Есть команды, которые готовы во время межсезонья сыграть благотворительные поединки. Если будет решение о возобновлении чемпионата, то это будет как подготовка и в то же время благотворительные матчи.

Сейчас трудно что-либо предвидеть, ведь каждый день принимаются разные решения. Однако в мыслях Луческу есть желание продолжить все после окончания матчей национальной команды, то есть после 15 июня. Возможно, дать футболистам немного времени отдохнуть и возобновить сессию благотворительных поединков. Тем более, топ-клубы будут свободными", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Динамо успело провести шесть благотворительных поединков, благодаря которым собрало 22 млн гривен помощи украинцам, пострадавшим от войны.

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