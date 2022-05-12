Сборная Украины среди игроков с пороками опорно-двигательного аппарата гарантированно получит медали ЧМ-2022, проходящего в Испании. "Сине-желтые" разгромили США и в финале сыграют с Ираном.

Чемпионат мира-2022 среди паралимпийских сборных, 1/2 финала

Украина – США – 5:1

Голы: Лень, 3, Доненко, 25, 60, Романчук, 37 (пен), 60+2 – Делилло, 50

Подопечные Сергея Овчаренко и Тараса Дутко продолжают уверенное шествие на Мундиале в испанском городе Салоу. После разгрома Ирландии в четвертьфинале (5:1) "сине-желтые" с таким же счетом разобрались со сборной США, сообщает официальный сайт турнира.

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Олег Лень быстро открыл счет, а Иван Доненко еще до перерыва удвоил преимущество украинцев. Виталий Романчук с пенальти довел счет до разгромного, после чего американцы забили ответный гол. Но последнее слово было за нашими – Доненко и Романчук на последних секундах забили еще по разу, установив окончательный итог. 27:3 – разница мячей в 5-ти матчах украинцев на чемпионате мира.

В финале, который состоится 15 мая (начало – в 19:30 по Киеву), соперником Украины станет Иран. Азиатская сборная разгромила в полуфинале Бразилию со счетом 4:1.