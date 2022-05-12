"В начале марта Алексей пошел защищать Родину от российских захватчиков и вступил в ряды ВСУ! Недавно в зоне боевых действий на Донбассе, в результате обстрела боевиков, наш Герой получил осколочное ранение. Алексей находится в госпитале, однако уже рвется на передовую освобождать Украину от оккупантов!

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Гордимся нашим юным Героем! Желаем Алексею крепкого здоровья, успехов в выполнении задач и силы воли! Спасибо за защиту нашей страны!", – говорится в сообщении в официальном Instagram ФК Краматорск.

Напомним, уже длится 78-й день войны, которую российские кафиры начали против Украины. ВСУ уволили север Украины, однако рашистская нечисть продолжает лезть на восток и север Украины.

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