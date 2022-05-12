Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко решил уйти из лондонского клуба по завершении сезона.

Андрей намерен покинуть Вест Хэм 30 июня этого года, когда завершится его соглашение с "молотками", сообщает BBC.

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Наставник команды Дэвид Мойес решил разрешить Ярмоленко уйти. Причинами согласиться стали высокая зарплата украинца, хотя он остается в запасе.

Отметим, что Ярмоленко стал игроком Вест Хэма в 2018 году. За это время украинец сыграл за "молотков" 84 матча, в которых забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

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