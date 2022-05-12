Товарищеская игра между Боруссией М и сборной Украины помогла собрать немалую сумму для нашей страны.

Благотворительный матч между Боруссией М и сборной Украины выполнил одну из главных своих миссий – помощь Украине, сообщает телеканал ProSieben в своем твиттере.

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Сумма, которую удалось собрать за этот матч с помощью одних лишь донатов в прямом эфире, впечатляет – 610 745 евро, то есть около 18,7 миллиона гривень. Интересно, что Динамо собрало свыше 22 млн грн, однако аж за 6 поединков.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Боруссию М (2:1) в благотворительном матче. Голами за "сине-желтых" отмечались Мудрик и Пихалёнок.

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