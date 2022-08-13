Украина

Единый телепул УПЛ: Динамо и еще 3 клуба выступили против, им угрожают даже исключением из соревнований. Киевляне объяснили свой отказ, медиагруппа "1+1" готова помочь клубам проводить бесплатные трансляции.

ПФЛ утвердила участников и необычный формат проведения Первой и Второй лиги в новом сезоне. УПЛ опубликовала расписание 1-го тура.

Таблица коэффициентов: Украина теряет уже второй клуб и подпускает еще пару конкурентов – только Динамо защищает рейтинг.

Украинцы за границей

Трансфер Малиновского в АПЛ: жена четко намекнула на переезд мужа из Италии в Англию, Гасперини подтвердил возможный уход украинца из Аталанты, однако Руслан попал в заявку бергамасков на первый тур Серии А.

Виктор Цыганков был приоритетной целью Торино – итальянцы тоже услышали отказ.

Мир

Исмаили забил гол в дебютном матче за Лилль – экс-звезда Шахтера вывел Фонсеку в лидеры чемпионата Франции.

ЧМ-2022: ФИФА официально перенесла начало турнира в Катаре.

"Золотой мяч"-2022: Месси не попал в топ-30 номинантов впервые за 17 лет – France Football назвал всех претендентов.

Реал против титанов АПЛ – УЕФА объявил номинантов на звание лучшего тренера и игрока сезона.