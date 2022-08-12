Заря на этот раз не поддержала Динамо Киев, победившее трижды подряд в ЛЧ. Украина снова получила очки только от одного еврокубкового представителя на этой неделе.

В таблице коэффициентов УЕФА по состоянию на 12 августа мы и не продвинулись, и не упали. Впрочем вырисовываются определенные тревожные тенденции. Заря последовала примеру Ворсклы. Луганский клуб хватило всего на 1 матч, а дальше после победы пришло болезненное приземление на грешную землю. Так что имеем очень неприятную ситуацию. Очки и дальше будут делиться на 5, а добывать их смогут максимум 3 команды. Хорошо, что у всех гарантирована, по меньшей мере, европейская осень. У Динамо шансы на ЛЧ либо ЛЕ, СК-Днепр-1 в случае неудачи на стадии плей-офф Лиги Европы вылетит в Лигу конференций.

Таблица коэффициентов: Украина берет максимум, бросает вызов лидерам, но теряет позицию из-за феноменального конкурента

Заря по образцу Ворсклы принесла нам всего 0,2 очка. Суммарно это даже не полбалла. Одно Динамо тремя победами над Фенербахче и Штурмом, две из которых в овертаймах, принесло больше (0,7). Ничего нового. Наш максимум на групповом этапе ограничивается тремя клубами уже 8 лет подряд. Представителям УПЛ еще очень повезло, что Норвегия пережила фиаско недели.

Буде-Глимт положил начало серии неудач ничьей в Литве. Далее последовали поражения в Ирландии, Венгрии и Бельгии. Норвежцы местами просто бросили играть после солидных успехов в первых матчах, ведь в следующий раунд пробились 3 команды из 4. Благодаря такому подходу соперников Украине даже удалось сократить отставание от скандинавов на 0,075 балла.

Одна проблема – снизу начали активнее поджимать. Швейцария теряет первую команду, но силами Базеля, Цюриха и Янг Бойз получает 0,75 очка. Так что дыхание со стороны 15 строчки в таблице коэффициентов теперь слишком хорошо ощутимо. Больше украинцев среди наших прямых конкурентов на этой неделе набрали также Бельгия, Сербия, Греция, Чехия и Хорватия. Но уже на следующей неделе реальные шансы обойти Украину имеют только швейцарцы.

"Оборона – фіаско. Що з вами Бенфіка зробить?": Луческу і пташенятко в Динамо, або До побачення, австрійське телебачення

У нас все надежды на СК Днепр-1, которому будет противостоять АЕК из Кипра, и Динамо (у киевлян соперник самый тяжелый – лиссабонская Бенфика). У Швейцарии как минимум против шотландского Хартса и болгарского ЦСКА есть шансы подлатать свой рейтинг. Две победы соседей по таблице – нам уже не хватит одного триумфа, чтобы удержаться. Многое будут решать матчи Динамо и Бенфики. Победа в двухматчевом противостоянии имеет высокую цену – 4 бонусных балла, те же 0,8 очка, которые автоматом принес Шахтер.

Однако даже история предыдущих лет показывает, что лиссабонцев не только обыграть сложно – киевляне забить им не могут. Хотя от двух ничьих и побед в серии пенальти мы бы не отказались. Если бы днепряне дважды обыграли киприотов, это могло бы в какой-то мере прикрыть потенциальную неудачу команды Луческу. По крайней мере, на следующей неделе больше защищать рейтинг нашей ассоциации – некому. О топ-10 не стоит и мечтать. Реальнее упасть. Очень настораживает, что Норвегия, Швейцария, даже 17 в таблице Чехия довольно быстро и безболезненно (потеряли на одного представителя меньше, чем мы) уже преодолели психологический предел 2 баллов в текущем сезоне.

"Динамо додає з кожним матчем": вплив Луческу на Циганкова, позитивні емоції Гармаша та чому не варто боятись Бенфіки