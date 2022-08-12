Сразу 10 клубов вынужденно отказались от участия в розыгрыше Первой лиги 2022/23. ПФЛ на своем официальном сайте уже утвердила состав участников на следующий сезон – чемпионат будет поделен на 2 группы по 8 команд по территориальному принципу.

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Группа А: Буковина, Диназ, Эпицентр, Карпаты Львов, Нива Тернополь, Полесье, Прикарпатье, ФСК Мариуполь.

Группа Б: Горняк-Спорт, Кремень, ЛНЗ, Металлург Запорожье, Полтава, Скорук, Чернигов.

Первый этап будет проводиться в два круга по 14 туров. 1-4 места каждой из групп формируют группу, в которой будут бороться за путевки в УПЛ. 5-8 места формируют группу за право играть в Первой лиге с учетом игр между собой на первом этапе. Команды группы А во втором этапе будут играть исключительно с командами группы Б. Первый тур запланирован на 27 августа.

Во Второй лиге будет всего 11 участников в новом сезоне. Первое место повышается в классе напрямую, второе место сыграет стыковой матч с предпоследним местом Первой лиги.

Участники Второй лиги: Васт, Звягель, Кремень-2, Металлург-2 Запорожье, Нива Бузова, Нива Винница, Реал Фарма, Рубикон, Хуст Сити, Чайка, Полесье-2.

Стоит заметить, что в случае подтверждения ФК Десна и ФК Мариуполь участия в чемпионате УПЛ сезона 2023/24 матчи плей-офф не проводятся, количество команд УПЛ увеличивается до 18. В случае, если только один из указанных клубов подтверждает участие – тогда команда, занявшая четырнадцатое место в Премьер-лиге и команда, занявшая третье место во втором этапе соревнований Первой лиги в группе "Чемпионская", принимает участие в этапе плей-офф за право играть в чемпионате Украины среди клубов Премьер-лиги сезона 2023/24. Этап плей-офф состоит из двух матчей, по одному на поле каждой из команд-участниц. Хозяин поля определяется путем жеребьевки.

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