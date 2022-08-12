Кроме Динамо, которое сорвало процедуру создания телепула, против предложения Setanta Sports выступили еще Заря, СК Днепр-1 и Рух, информирует журналист Игорь Бурбас.

Динамо сорвало создание единого телепула, – журналист

Все остальные, то есть абсолютное большинство, проголосовали "за". Это означает, что единственный телепул все же создается. В то же время "раскольникам" угрожают санкциями, отмечает источник. Речь идет о финансовых штрафах, снятии очков и даже исключении из соревнований.

Напомним, сегодня состоялось заседание всех команд украинской элиты по многострадальному телепулу. Основным кандидатом была Setanta Sports, предлагавшая клубам по 94 тысячи долларов заработка в сезоне 2022/23.

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