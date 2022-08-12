Напомним, Динамо, Заря, Рух и СК Днепр-1 не поддержали предложение Setanta Sports, на которое согласились другие 12 клубов УПЛ. Представитель киевского клуба объяснил позицию "бело-синих", которые, по словам журналиста Игоря Бурбаса, сорвали создание единого телепула.

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– Расскажите, как обстоят дела с единым телепулом после очередного заседания с клубами, транслятором и федерацией?

– Наша позиция не поменялась, ни в каком вопросе ничего нового не стало. Мы хотим, чтобы наш болельщик имел возможность смотреть матчи Динамо на общедоступных каналах, пускай это будет с задержкой.

– Журналист Игорь Бурбас сообщил, что Динамо сорвало заседание по телепулу, так ли это было?

– Может, Бурбасу там уже кабинет рядом поставят на пятом этаже? Он же все пишет и будет рупором организации. Бурбас много знает, раньше ему нужно было кабинет в клубе одном поставить, а сейчас, наверное, в федерации.

– Как прошло заседание?

– Пока ни к какому решению не пришли. 12 клубов "за", четыре клуба "против". У каждого клуба какая-то своя история. За Динамо я вам сказал, в чем суть наших вопросов. У Днепра-1 и ФК Рух другая история.

– На прошлом заседании вы озвучивали свои предложения для Setanta. К этому заседанию они как-то учли вашу позицию?

– Нет, никто ничего не учел. Если бы кто-то что-то учел, то был бы дальше какой-то переговорный процесс и принятие решений. Пока Setanta категорически против и ни на какие уступки не идет.

– Вы ведь предлагаете сделать трансляцию на своем канале на ютубе и плюс общедоступные национальные каналы. Надо ли эти трансляции национальным каналам, с учетом того, что для производства продукта нужны деньги?

– Мы сегодня в военном времени. Сейчас тяжело болельщику, который находится за границей и на передовой, и в окопе, найти возможность зарегистрироваться и смотреть Setanta. У Setanta 85 тысяч подписчиков, а болельщиков Динамо под пять миллионов, если не больше. Что мы с чем сравниваем? Цифры разные. Мы ведем разговор и боремся за своего болельщика, имеем на это право.

– Ваша позиция с тремя другими клубами, которые против, различается?

– Днепр высказывал другую позицию, у них есть еще вопрос с контрактом из "плюсами". Наша позиция – сугубо болельщики.

– Вы еще говорили по поводу распределения денег от телеправ в зависимости от позиций команд в турнирной таблице.

– Нет, деньги нас не интересуют. Деньги мы готовы все передать на ВСУ. О деньгах мы вообще не поднимаем разговор.

– Когда планируется следующая встреча?

– Не знаю, дату никто не говорил. Ни для какого-то обсуждения или для принятия решений, – цитирует Мохника FanDay.

Старт УПЛ 2022/23 намечен на 23 августа. Но в тот день Динамо сыграет другой важный матч – выездной поединок квалификации ЛЧ против Бенфики.

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