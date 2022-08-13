Чемпионат Франции, 2 тур

Нант – Лилль – 1:1

Голы: Мозес, 28 – Исмаили, 76

Подопечные Паулу Фонсеки после победы в первом туре поехали в гости в Нанту. И пропустили в середине первой 45-минутки – Симон Мозес из пределов вратарского завершил розыгрыш углового. Как оказалось, это был единственный удар хозяев в створ ворот за весь матч.

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На вторую половину игры Фонсека бросил в бой 32-летнего Исмаили, для которого это был дебют за "догов" после ухода из Шахтера. Джокер сработал – именно бывший защитник "горняков" сравнял счет на 76-й минуте. Бразилец разогнал атаку, обыгрался с Дэвидом и ударом из пределов штрафной прошил кипера и принес Лиллю ничью. Вырвать победу гости не смогли, хотя переиграли Нант по всем показателям (владение 30 на 70, удары в створ 1:5). Кроме, собственно, голов.

Команда Фонсеки возглавила турнирную таблицу, набрав 4 очка, но все конкуренты сыграли всего один матч.

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