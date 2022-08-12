Джан Пьеро Гасперини перед стартовым матчем сезона 2022/23 прокомментировал трансферные слухи вокруг своей команды.

Напомним, 29-летним Малиновским интересуется английский Ноттингем Форест, а жена игрока подтвердила, что украинец может покинуть Серию А, в которой выступал последние три сезона.

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"Малиновский? Пока трансферный рынок открыт и запросы поступают ежедневно, вы должны быть готовы. Держать рынок открытым до первого сентября – это нормально. Правда, иногда возникают внезапные ситуации – например с Фройлером (лидер бергамасков в шаге от перехода в тот же Ноттингем Форест – прим.) Я желаю ему всего наилучшего, это один из моих любимых игроков.

В полузащите у Аталанты есть Пашалич, де Роон, Копмейнерс, Скальвини и Эдерсон", – цитирует Гасперини Tutto Atalanta.

Несмотря на слухи о трансфере, Малиновский оказался в заявке на стартовый матч чемпионата Италии против Сампдории, который состоится 13 августа.

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