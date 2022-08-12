На официальном сайте УПЛ наконец-то появилось расписание поединков 1-го тура. Отметим, что пока известны только первые пары, однако даты и время проведения поединков пока не разглашаются.

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Так, Шахтер начнет турнир поединком с Металлистом 1925, Динамо сыграет на выезде с Ингульцем. Известны и другие пары: Заря – Ворскла, СК Днепр-1 – Александрия, Рух – Металлист, Минай – Львов, Колос – Кривбасс, Черноморец – Верес.

Стоит отметить, что Динамо не сможет сыграть 23 августа, поскольку на этот день у киевлян запланирован ответный матч с Бенфикой в рамках квалификации в Лигу чемпионов.

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