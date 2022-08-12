На звание лучшего игрока сезона претендуют Карим Бензема, Тибо Куртуа (оба – Реал) и Кевин де Брюйне (Ман Сити), сообщает официальный сайт УЕФА.

"Его голы жизненно важны для нас": Анчелотти назвал лучшего игрока в мире

Эта тройка набрала больше всех голосов. Учитывались выступления как на внутренней, так и на международной арене. Вот перечень еще 12 футболистов, кторые набрали голоса, но в финальный этап не попали.

Известна и топ-3 среди тренеров. Здесь за награду сразятся Карло Анчелотти (Реал), Юрген Клопп (Ливерпуль) и Хосеп Гвардиола (Ман Сити). Имена победителей объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая запланирована на 25 августа.

Реал выиграл 5-й Суперкубок УЕФА, одержав победу над Айнтрахтом – Бензема стал вторым бомбардиром клуба