Переход Руслана Малиновского в английский Ноттингем Форест откладывается. Главный тренер Аталанты рассчитывает на украинца в первом поединке сезона 2022/23.

Полузащитник сборной Украины довольно внезапно может покинуть Аталанту. В услугах 29-летнего Малиновского заинтересован английский Ноттингем Форест, предлагающий 15 млн евро, а жена Руслана намекнула на отъезд из Бергамо.

Жена Малиновского намекнула на переезд мужа из Италии в Англию

Тем не менее, в заявку на первый матч нового сезона Малиновский попал. Джан Пьеро Гасперини взял украинца и еще 18 футболистов в Геную на поединок против Сампдории, сообщает официальный сайт бергамасков.

Матч Сампдория – Аталанта стартует в субботу, 13 августа. Начало игры – в 19:30 по Киеву.

Напомним, украинец перешел в Аталанту летом 2019-го. Через год контракт Малиновского с клубом истекает. В активе Руслана 128 матчей за бергамасков, 29 голов и 26 ассистов.

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